Новый сплав кремния позволит в 1000 раз увеличить скорость полупроводников
Уже очень скоро применение технологии изготовления полупроводников с помощью кремния подойдёт к концу и станет неактуальным, ведь чем меньше становится техпроцесс, тем больше увеличивается тепло, излучаемое электронами внутри него. Учёные долгое время искали дешевую замену без недостатков, и вот их поиски подошли к завершению. Новый разработанный сплав из кремния может заменить использование электронов на фотоны света.
рекламаГлавным плюсом в составе фотонов является тот факт, что они не имеют веса, а значит не испытывают колоссального сопротивления, как в случае с электронами. Именно из-за сопротивления они и нагреваются до сумасшедших температур. Данная технология значительно увеличит скорость передачи данных внутри микросхемы. Приблизительно до 1000 раз. Кроме этого, также уменьшится и энергопотребление.
Немногим ранее учёные пытались использовать фосфид индия и арсенид галлия. Они тоже показывали себя как очень перспективная разработка, но масштабному внедрению в кремниевые микрочипы помешала чересчур большая цена. Проведённые недавно эксперименты успешно подтвердили, что новый сплав способен выделять нужный свет. По сообщению источника, данный материал будет готов к использованию уже к концу текущего года.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила