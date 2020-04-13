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Уже очень скоро применение технологии изготовления полупроводников с помощью кремния подойдёт к концу и станет неактуальным, ведь чем меньше становится техпроцесс, тем больше увеличивается тепло, излучаемое электронами внутри него. Учёные долгое время искали дешевую замену без недостатков, и вот их поиски подошли к завершению. Новый разработанный сплав из кремния может заменить использование электронов на фотоны света.

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Главным плюсом в составе фотонов является тот факт, что они не имеют веса, а значит не испытывают колоссального сопротивления, как в случае с электронами. Именно из-за сопротивления они и нагреваются до сумасшедших температур. Данная технология значительно увеличит скорость передачи данных внутри микросхемы. Приблизительно до 1000 раз. Кроме этого, также уменьшится и энергопотребление.

Немногим ранее учёные пытались использовать фосфид индия и арсенид галлия. Они тоже показывали себя как очень перспективная разработка, но масштабному внедрению в кремниевые микрочипы помешала чересчур большая цена. Проведённые недавно эксперименты успешно подтвердили, что новый сплав способен выделять нужный свет. По сообщению источника, данный материал будет готов к использованию уже к концу текущего года.