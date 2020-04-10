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ЕС уверен, что Россия и Китай помогают другим странам, чтобы увеличить своё влияние на глобальном уровне

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Вслед за тем, как Китай и Россия отправляют своих медиков и инвентарь для защиты от COVID-19 по всему миру, некоторые организации, в частности ЕС и его представитель по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель считают, что это лишь завеса, прикрытие ради другого мотива, более масштабного. По словам Борреля, обе страны стремятся как можно сильнее увеличить собственное влияние в мире и на глобальном уровне.

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Подобные обвинения звучат не первый раз, и в Кремле их уже называли абсурдными. В Евросоюзе также подозревают, что Россия отправляет помощь в Италию с единственной целью – добиться снятия наложенных на неё санкций. В ответ на такие заявления, премьер-министром Италии Джузеппе Конте эти слова были названы оскорбительными. Он не видит в гуманитарной помощи никаких скрытых политических мотив, ведь в данный момент никто не думает о собственной выгоде.В то время как ведущее место по размерам помощи странам отыгрывает именно Китай, дипломат Жозеп Боррель сообщает, что уже очень скоро Евросоюз будет играть ключевую роль в борьбе с COVID-19 на мировом уровне. О конкретных сроках ничего не сообщается.

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