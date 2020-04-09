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Наверняка каждый геймер знаком с третьей частью Dark Souls III, которая представляет из себя смесь невероятно сложных монстров и боссов, на прохождение которых иногда требовались часы времени, лишь бы наконец понять, как устроена их индивидуальная механика и стиль битвы. В то время, как многие безуспешно пытаются пройти её в идеальных комфортных условиях, стримеры часто устраивают, на первый взгляд, невозможные соревнования. Про одно из них мы сегодня и расскажем.

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Недавно знаменитую своей сложностью Dark Souls III прошли при помощи самого обыкновенного коврика для танцев, вовсе не предназначенного для таких хардкорных занятий. Этим достижением поделилась стримерша с ником emyliska. Она, решив, что стандартные средства игры слишком лёгкие, взялась проходить Action/RP, танцуя на коврике. Как оказалось, эта идея не такая сложная, какой кажется изначально.

Ни один опасный босс не стал для девушки проблемой. Конечно, некоторых из них приходилось перепроходить по два, а то и больше раз. По сообщениям стримерши, настроить коврик ей помог эмулятор Xbox. Несмотря на неудачи, emyliska не останавливалась, в итоге достигнув своей цели. А смогли бы вы повторить это достижение? Напишите в комментариях.

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