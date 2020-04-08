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Несколько дней назад исследовательский центр Blackberry проводил собственное расследование по поводу незащищённости Linux-серверов и проводимых на них атаках на протяжении долгих лет. Как итог, они выяснили, что на некоторые Linux-сервера, которые не были вовремя пропатчены, хакеры совершали атаки практически всё десятилетие, притом, успешно скрываясь.

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Упомянутые выше хакеры проводили точные APT-атаки на компьютерные системы больших промышленных предприятий, а также нелегально использовали против них кибершпионаж с целью кражи интеллектуальной собственности и последующего её использования в своих целях. До сих пор ни одну группировку, промышляющую этим, не удалось задержать или хотя бы выследить.

Один из менеджеров Blackberry Эрик Корнелиус заявил, что многочисленные атаки на Linux вовсе не удивительны, ведь она ориентирована не на пользователей, а значит, не имеет высокой степени безопасности. Исследователи рассказали, что действия злоумышленников были чётко скоординированы. Все хакеры действовали сообща. Предположительно, менеджеры Blackberry обвинили в преступлениях китайскую группировку Winnti, включающую в себя несколько других. Чтобы не стать следующей жертвой, исследователи рекомендуют почаще обновлять операционные системы и сервера.