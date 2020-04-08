Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Ни для кого не секрет, что программное обеспечение уже давно является важнейшей частью любого смартфона. Буквально 4-5 лет назад так не считали, но сейчас ситуация поменялась. Специально для тех, кто понимает важность новейших технологий, компания Xiaomi опубликовала список своих устройств, которые в ближайшее время получат самую новую прошивку MIUI 12.

реклама

Намеченная на сентябрь, MIUI 12 обещает принести пользователям массу новых функций, подробно описывать которые мы не станем. По недавним заявлениям компании, новую прошивку получат следующие устройства: Redmi Note 4/4X, Xiaomi MI 10 Pro, Redmi 5/5A, MI 10, MI 9, Redmi Note 5 Plus, Redmi Note 5, MI 9 SE, MI 9 Pro, Redmi Note 5 Pro, Redmi 6, MI 9 Lite, MI 8 Pro, MI 8, MI 8 Lite, Redmi Note 6, CC9 Pro, Mi Note 10, Mi A2 Lite, CC9, CC9E, Redmi Note 6 Pro, Redmi Y3, Mi A3, Mi Mix Alpha, Redmi Y1 Lite, Redmi Y2/S2, Mi Mix 3, Mi Mix 2s, Mi Mix 2, Mi Max 2, Redmi Y1, Redmi Note 5A, Redmi Note 5A Prime, POCO F1, POCO X2, Redmi 8A, Redmi 7, Redmi 7A, Redmi K30, Redmi K20 Pro, Mi 9T Pro, Redmi K20, Redmi Note 7, Redmi Note 7S, Redmi 8, Mi 9T, Redmi Note 9, Redmi Note 8, Redmi 8T, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 8 Pro.

Все новейшие модели компании сразу перейдут на Android 11 – самую современную ОС на рынке. Получат ли её остальные смартфоны, пока что неизвестно.