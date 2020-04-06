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Спустя некоторое время после официального релиза Red Dead Redemption 2, да и до её выхода все любители игр Rockstar Games ждали самого интересного проекта в истории компании – следующую часть Grand Theft Auto, которая станет продолжением культовой прошлой части. Несмотря на то, что слухи про популярные игры редко оказываются правдой, каждый "эксперт" гейминговой индустрии давно выложил своё виденье внутренних особенностей и игровых моментов из долгожданной Grand Theft Auto VI, подавая их как утечку официальных данных.

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Последние месяцы принесли в сеть необыкновенное множество "инсайдов", якобы полученных из официальных источников. Некоторые из них были настолько правдоподобны, что иногда не было другого выхода, как поверить, но сегодняшнее заявление исполнителя роли Майкла из Grand Theft Auto V полностью рассеяло все лже инсайды и прочее "утки".Актёр Нед Люк, подаривший свой голос одному из трёх главных героев GTA V Майклу, заверил фанатов в том, что доступа к выходу следующей части нет ни у одного стороннего человека, кроме сотрудников Rockstar. Поэтому, как сразу и поняли опытные игроки, слухи предыдущих месяцев ничто иное как фейк. Компания очень тщательно следит, чтобы утечек, даже самых маленьких и незначительных, не происходило.