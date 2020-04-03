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Не скучаем во время самоизоляции - Sniper Elite, Gears 5 и ещё две крутые игры в Steam по большим скидкам

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Самоизоляция продолжается, как и скидки на популярные игры. Многие магазины уже давно делают щедрые распродажи для пользователей, а особо этим может похвастаться Steam. За последние дни в нём продавали по скидкам самые популярные игры, давая фанатам возможность ненадолго увидеть в самоизоляции не грусть и скуку, а радость от пройденных игр. Сегодняшняя новость тоже посвящена магазину Steam и популярным играм с большими скидками.

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Sniper Elite Complete Pack
Начнём, пожалуй, с классического шутера от третьего лица, посвящённого событиям Второй Мировой войны. Позиционируемая как симулятор снайпера, игра позволит насладиться стрельбой со многими реалистичными параметрами, такими как: скорость ветра, направление прицела, вес пули и т.д. В набор со скидкой 80% входят такие версии игры: Sniper Elite, Sniper Elite 3, Sniper Elite V2 Remastered и Sniper Elite 4. Всё это доступно за 955 рублей.

A Plague Tale: Innocence
События игры, происходящие в 1348 году, позволят вам окунуться в историю Королевства Франции, когда в ней бушует чума и идёт самый разгар Эдвардианской войны. Главными героями являются 15-летняя девушка Амиция и её младший брат Гуго. По пятам за ними гонится инквизиция, и для того, чтобы выжить, нужно объединить силы со всеми сиротами Франции. Приобрести игру можно прямо сейчас за 788 рублей со скидкой 60%.Terraria
Бытует мнение, что в этой игре нет ничего невозможного. Копать, сражаться, исследовать и строить – вот основные задачи в Terraria. Купить игру можно по скидке 50% всего лишь за 237 рублей. Также доступен комплект для четверых за 533 рубля. Данная акция заканчивается через 24 часа, время ограничено. 

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Gears 5
Перед вами снова шутер от первого лица, только теперь не симулятор. Сюжет игры рассказывает увлекательную историю жизни Кейт Диаз. По своему дизайну и структуре, игра слегка напоминает Metro Exodus, в которой линейные миссии плавно чередуются с исследованием открытого мира. Сегодня купить игру можно по скидке в 50% (985 рублей). Конкретное время до конца акции не указано.Своё мнение об этих играх напишите в комментарии.

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Наиль Билалов
01:12
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Наиль Билалов
01:07
Да карта никчерту, сейчас может раскрыть только гиперпень. Все что выше гипернпня имеет нераскрытый потанцевал ,особенно в 720р.
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
Наиль Билалов
01:05
Ну вот это как раз и доказывает что бугатти для города и не нужен, т.е. именно праткчисекий аспект ,не так ли?
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
Наиль Билалов
01:03
Ну да, без надписи СУПЕР сейчас уже никак, была бы хорошая видюха, да в 720р, да еще и в однопоточной игре эх можно было бы наказать райзен.
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
M19-LeXeR
01:00
наверно из за разных процессоров(архитектур) ? потому что ддр3 и ддр4 при одинаковых таймингах и частотах - будут равны
DDR5 с частотой до 8400 МГц начнет производство памяти SK Hynix в этом году
lesik78
00:59
Су?
AMD против Intel – кто делает процессоры лучше по мнению Тechradar
Наиль Билалов
00:55
Это вам не в комментариях писать, тут два высших нужны сложна сложна....
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Сергей Сидоренко
00:55
Не менять же из-за этого компьютер...
DDR5 с частотой до 8400 МГц начнет производство памяти SK Hynix в этом году
Наиль Билалов
00:54
Дано: тут значит 9400 с памятью 4133 уступил 3600 с памятью на 3800. Вопрос: сольется ли на стоковых частотах 3600 если известно что по умолчанию у 9400 память будет 2666 а у 3600 в стоке память 3200?...
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
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