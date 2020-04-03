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Самоизоляция продолжается, как и скидки на популярные игры. Многие магазины уже давно делают щедрые распродажи для пользователей, а особо этим может похвастаться Steam. За последние дни в нём продавали по скидкам самые популярные игры, давая фанатам возможность ненадолго увидеть в самоизоляции не грусть и скуку, а радость от пройденных игр. Сегодняшняя новость тоже посвящена магазину Steam и популярным играм с большими скидками.

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Начнём, пожалуй, с классического шутера от третьего лица, посвящённого событиям Второй Мировой войны. Позиционируемая как симулятор снайпера, игра позволит насладиться стрельбой со многими реалистичными параметрами, такими как: скорость ветра, направление прицела, вес пули и т.д. В набор со скидкой 80% входят такие версии игры: Sniper Elite, Sniper Elite 3, Sniper Elite V2 Remastered и Sniper Elite 4. Всё это доступно за 955 рублей.

A Plague Tale: Innocence

События игры, происходящие в 1348 году, позволят вам окунуться в историю Королевства Франции, когда в ней бушует чума и идёт самый разгар Эдвардианской войны. Главными героями являются 15-летняя девушка Амиция и её младший брат Гуго. По пятам за ними гонится инквизиция, и для того, чтобы выжить, нужно объединить силы со всеми сиротами Франции. Приобрести игру можно прямо сейчас за 788 рублей со скидкой 60%. Terraria

Бытует мнение, что в этой игре нет ничего невозможного. Копать, сражаться, исследовать и строить – вот основные задачи в Terraria. Купить игру можно по скидке 50% всего лишь за 237 рублей. Также доступен комплект для четверых за 533 рубля. Данная акция заканчивается через 24 часа, время ограничено.

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Перед вами снова шутер от первого лица, только теперь не симулятор. Сюжет игры рассказывает увлекательную историю жизни Кейт Диаз. По своему дизайну и структуре, игра слегка напоминает Metro Exodus, в которой линейные миссии плавно чередуются с исследованием открытого мира. Сегодня купить игру можно по скидке в 50% (985 рублей). Конкретное время до конца акции не указано.Своё мнение об этих играх напишите в комментарии.