Переговоры Тима Кука с Дональдом Трампом по поводу освобождения от тарифов закончились успехом
По сообщениям ресурса The Verge, недавно между главой Apple Тимом Куком и правительством США в лице президента страны Дональда Трампа проходил диалог насчёт получения большой льготы по тарифам на разные компоненты компании. На связи с Трампом был не только генеральный директор "яблочной компании", но и некоторые её сотрудники, имена которых не называются.
рекламаКак оказалось, переговоры закончились для Apple очень позитивно, ведь компании разрешили не выплачивать 15-ти процентный тариф на все устройства из серий iPhone и MacBook. Несмотря на некоторое различие во мнениях между двумя уважаемыми людьми в США, Тим Кук всячески пытается поддерживать связь с президентом. Во время одного из их совместных обедов был тщательно обсуждён вопрос торговой войны с Китаем и как он отразится на делах компании.
При получении нужных льгот на тариф, расходы Apple были значительно снижены. Также на обсуждение поднимался вопрос безопасности и конфиденциальности данных, которые проходят через систему Apple, но никаких подробностей по этому поводу неизвестно. Больше почитать об этой теме вы можете тут.
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