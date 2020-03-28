Из-за коронавируса первоапрельских розыгрышей от Google не будет
Все знают, что Google часто радует пользователей различными шутками, для поднятия настроения. Особенно много их на праздник смеха – первое апреля. Из года в год они были традицией компании, прерывать которую никто и не собирался, но снова вмешался знаменитый коронавирус. Официальное сообщение директора по маркетингу Google Лоррейна Туилхилла подтверждает, что в день смеха в компании никто смеяться не будет.
рекламаВ письме говорится, что несмотря на долговечность традиции шуток, в этом году её придется нарушить. По словам директора, сейчас главная задача – это всесторонняя помощь людям, поэтому весёлое настроение нужно будет сохранить до следующего первого апреля, которое точно будет значительно ярче, чем текущее.
Также он заявил, что в компании давно прекращены разработки всех малых и крупных проектов, посвящённых дню смеха. Маркетинговый директор настоятельно попросил всех сотрудников убедиться, что никто из персонала не собрался проводить классические розыгрыши. Нужно отметить, что это вовсе не неожиданно, так как из-за вируса отменили все масштабные мероприятия. Конечно, отказ от розыгрышей не является единственной мерой, принятой в компании. Недавно было объявлено, что на поддержку малого бизнеса она выделила около 800 миллиардов долларов и, возможно, в будущем сделает это снова.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила