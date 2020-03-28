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Все знают, что Google часто радует пользователей различными шутками, для поднятия настроения. Особенно много их на праздник смеха – первое апреля. Из года в год они были традицией компании, прерывать которую никто и не собирался, но снова вмешался знаменитый коронавирус. Официальное сообщение директора по маркетингу Google Лоррейна Туилхилла подтверждает, что в день смеха в компании никто смеяться не будет.

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В письме говорится, что несмотря на долговечность традиции шуток, в этом году её придется нарушить. По словам директора, сейчас главная задача – это всесторонняя помощь людям, поэтому весёлое настроение нужно будет сохранить до следующего первого апреля, которое точно будет значительно ярче, чем текущее.

Также он заявил, что в компании давно прекращены разработки всех малых и крупных проектов, посвящённых дню смеха. Маркетинговый директор настоятельно попросил всех сотрудников убедиться, что никто из персонала не собрался проводить классические розыгрыши. Нужно отметить, что это вовсе не неожиданно, так как из-за вируса отменили все масштабные мероприятия. Конечно, отказ от розыгрышей не является единственной мерой, принятой в компании. Недавно было объявлено, что на поддержку малого бизнеса она выделила около 800 миллиардов долларов и, возможно, в будущем сделает это снова.