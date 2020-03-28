Извлекаем выгоду из самоизоляции (карантина) - играем в 6 популярных игр в Steam со скидкой до 75%
Благодаря коронавирусу мы практически каждый день слышим о новых распродажах интересных игр на всех платформах, в том числе и Steam. Недавно она раздавала 50 игр, но ни одна из них не была культовой, запоминающейся на года. Сегодня руководство платформы объявило об ещё одной партии невероятно популярных игр, на которые будут действовать скидки в размере от 50% до 75%.
рекламаРаспродажа, посвящённая студии Monolith, официально открыта. По сниженной цене продаются игры из серий F.E.A.R. и Middle-earth. Для тех кто ещё не играл в Средиземье: Тени Мордора, в которой история рассказывает о легендарном вожде Келибримборе, есть отличный шанс пройти все игры из серии и немало сэкономить. Также скидки в размере 75% действуют на хоррор-шутер F.E.A.R. 3 и FEAR Complete Pack, вторая часть в комплект не входит.
Вот полный список игр с процентным соотношением скидки:
• Condemned: Criminal Origins — 130 рублей (-75%)
• Middle-earth: Shadow of War — 245 рублей (-70%)
• Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition — 310 рублей (-70%)
• Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition — 450 рублей (-50%)
• F.E.A.R. 3 — 100 рублей (-75%)
• FEAR Complete Pack — 199 рублей (-75%)
рекламаТе же, кто знаком со всеми этими играми, может абсолютно бесплатно поиграть во все игры серии Half-Life, кроме недавно вышедшей Half-Life: Alyx.
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