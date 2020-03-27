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Эти пять моделей смартфонов Xiaomi не получат Android 10

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Сегодня разработчиками MIUI 11 было опубликовано сообщение, в котором говорится о некоторых изменениях, которые произойдут с обновлением до операционной системы Android 10. Два смартфона получат новую версию уже очень скоро, а вот пять других моделей назвали проблемными. 

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Предоставленное сообщение четко даёт понять, что планы насчёт Android 10 не оптимистичны. Так, пользователи, имеющие Redmi Note 8, который на данный момент работает на операционной системе Android 9, смогут обновить свои смартфоны до Android 10 через несколько недель, а может и раньше. Такой же план составлен и на Xiaomi Mi CC9e с Android 9. Менее повезло обладателям Redmi Mi Note 5, Xiaomi Mi Note 3, Xiaomi Mi 6X, Xiaomi Mi MIX 2 и Xiaomi Mi 6. Для их устройств с 20 числа первого летнего месяца остановят процесс перехода к новым системам.

Также отложили обновление до "десятки" Redmi Note 7, Xiaomi Mi CC9 Pro, Mi 10 и Mi 10 Pro. Данные модели протестированы не полностью, поэтому обновить их сейчас не выйдет, но через некоторое время эту ошибку исправят, в отличие от прошлых пяти, которым не суждено увидеть "десятку". Прежде чем перевести устройства на новые версии, нужно провести самое тщательное тестирование для обнаружения всех возможных проблем, чем сейчас и занимаются разработчики.

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