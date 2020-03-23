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В прошлом году состоялся Женевский автосалон 2019, на котором компанией Gumpert Aiways был показан очень перспективный электрокар «Натали». Кроме необычного дизайна и других функций, самой впечатляющей его особенностью является дальность пробега. Производитель заявляет, что суперкар способен проехать без подзарядки около 820 километров. Притом, для того, чтобы полностью заправиться, ему нужно не больше 3-4 минут. Несколько дней назад компания заявила о начале приёма предварительных заказов, объявив конечную стоимость суперкара.

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Секрет такой большой дальности пробега заключается в нестандартных топливных двигателях, основанных на метаноле. Данная технология не теряет экологического значения, а позволяет значительно сократить время заправки и очень сильно увеличить дальность езды. Для примера, Tesla Model S может проехать не больше 500 километров, дальше придется искать зарядную станцию.

Также разработчик рассказывает, что суперкар разгоняется до 100 км/ч всего за 2,5 секунды. Максимальная скорость тоже немаленькая, как для электромобиля - 300 км/ч. Купить перспективный автомобиль нельзя будет до середины 2021 года. Примерная цена на него будет составлять 400 000 евро.