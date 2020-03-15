Билл Гейтс решил покинуть компанию - хорошие времена Microsoft могут закончиться
Компания Microsoft вошла в историю человечества в 1975 году, когда два гениальных на то время предпринимателя Билл Гейтс и Пол Аллен создали Basic - высокоуровневый язык программирования. С того момента дела компании сразу же пошли вверх, постепенно выводя её на первые места мирового рейтинга. В 2008 году он решил, что пришло время оставить пост главного исполнительного директора, но остаться в совете директоров.
рекламаСегодня, спустя 12 лет после этого решения, Билл Гейтс принял окончательный вердикт - полностью покинуть собственную компанию. Одновременно он ушел не только из Microsoft. Инвестиционный фонд Berkshire Hathaway тоже сегодня потерял главного директора. Основной причиной этого он назвал сильное желание заниматься филантропией и уделять ей всё свободное время.
Только на борьбу с коронавирусом (COVID-19) он со своей женой потратил уже более ста миллионов долларов, а про другие источники финансирования и говорить не стоит, так их много. В конце сообщения Билл отметил, что компания всегда будет оставаться одной из важнейших частей его жизни. Он планирует активно поддерживать связь с нынешним директором Microsoft Сатьей Наделлой, а также помогать им в решении технических проблем.
рекламаЧасто случалось так, что после смены руководства, компания переживала не лучшие времена, а то и хуже - становилась банкротом. Сейчас можно лишь предполагать, что будет после ухода великого основателя: продолжит ли Microsoft занимать позицию лидера в области программного обеспечения или повторит судьбу известного бренда Nokia.
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