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Уже долгое время Роскомнадзор делает попытки заблокировать информацию, поступающую из защищённых сетей, таких как: Telegram Open Network (TON), Tor и интернет вещей (IoT). Ради этого, Главный радиочастотный центр, который занимает важное место в составе ведомства, принял новые меры и купил исследование по этому поводу на заказ.

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"Материально помочь" ГРЧЦ решил федеральному центру «Информатика и управление». Стоимость соответственного эксперимента составила.....9 миллионов рублей. Представителям центра предстоит узнать, как можно наиболее эффективно заблокировать вышеперечисленные сети и в первую очередь, тщательно проанализировать их работу.

Все принципы шифрования данных анонимных сетевых подключений должны быть открыты уже к концу первого месяца лета. Все методики блокировки должны быть действенными и актуальными на данный момент. Конечно, верят в затею Роскомнадзора далеко не все, так как до сих пор пользователи могут свободно использовать мессенджер Telegram, несмотря на большинство угроз в сторону его создателей и его самого.. А как вы думаете, чем завершится эксперимент ведомства? Напишите в комментариях.