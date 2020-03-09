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Уже несколько месяцев на популярную раньше, да и сейчас, операционную систему Windows 7 не поступают обновления безопасности, но как показала статистика, многим пользователям это не мешает активно её использовать и даже не задумываться о переходе на Windows 10. Информация об этом появилась на сайте windowslatest.

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Несмотря на то, что компьютеры с неактуальной Windows 7 сильнее всех подвержены различного рода атакам и уязвимостям, многих "старичков", которые много лет подряд её используют, это не пугает. Приведённая статистика показывает, что на данный момент "семёрка" установлена у 25% всех пользователей Microsoft, что даёт ей второе место по популярности. Большая часть аудитории (57,39% ПК ) всё таки перешла на новую версию, боясь заражения компьютера или просто из желания иметь самый новый ассортимент функций.

Таким образом, основная часть фанатов Windows 7 устанавливать новую ОС в ближайшее время не будет, процесс массового перехода начнётся только тогда, когда произойдёт обновление аппаратного обеспечения. Практически все новые материнские платы, процессоры и даже видеокарты поддерживать старые ОС не смогут, поэтому у любителей семёрки и более старых систем просто не останется выхода.

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