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Китайский конкурент AMD начнёт производить 7-нм процессоры уже в конце года

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Литейная компания Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) стала широко известна на территории Китая с конца 2019 года, когда она впервые начала производить 14-нм процессоры. С того момента производительность их продуктов увеличилась на 20%, энергопотребление уменьшилось практически на 58%, а область SoC уменьшилась больше чем в два раза, то есть на 55%. 

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В связи с повышенным ростом популярности процессоров, SMIC заявила, что скорее всего начнёт производство чипов на 7-нм технологии уже очень скоро, а именно, в последнем квартале текущего года. Ранее ожидалась, что это случится где-то в середине-конце 2021, но сейчас ситуация кардинально изменилась. По сообщениям источника, китайская литейная компания также разрабатывает более производительный вариант чипов, который называется N + 2.

В SMIC предполагают, что для поддержки самых новых передовых производственных мощностей им потребуется $3.1 миллиард, в то время как годовой доход должен составить $3 миллиарда. Выйти в плюс компании точно не удастся. Не смотря на быстрые темпы развития, компания всё равно будет намного отставать от лидирующего в этой области TSMC, который освоил 7-нм техпроцесс ещё в середине 2018.Источник.

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