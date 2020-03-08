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Недавно на нашем сайте была опубликована запись, в которой сказано, что в процессорах AMD от 2011 до 2019 года нашли две уязвимости: Load+Reload и Collide+Probe. Многие пользователи AMD cразу принялись искать решения этих проблем в интернете, но, оказалось, что не стоило. По заявлениям самой компании, данные "дыры" не могут быть названы спекулятивными атаками, а значит, не несут никакого вреда для персональных компьютеров и ноутбуков.

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отправленном сообщении руководство "красной" компании подчеркнуло, что знает о документах, рассказывающих про новые потенциальные уязвимости, но все они практически ничего из себя не представляют из-за неактуальности.

Предоставив некоторые меры профилактики, например: своевременное обновление операционной системы самыми новыми протоколами безопасности, установка качественного антивируса и т.д. компания заявила, что на данный момент опасаться нечего. Все существующие виды атак уже предусмотрены и заранее ликвидированы. Данные пользователей останутся в сохранности, если придерживаться этих простых рекомендаций. После прочтения этого сообщения, некоторые пользователи предположили, что таким образом компания лишь отвлекла внимание от угрозы, решив быстро исправить ошибку, но наверняка, это мнение ошибочное. Так ли это, скоро увидим. А что вы думаете по поводу новых уязвимостей? Напишите в комментариях.