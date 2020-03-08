Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В мире только появляются устройства с USB 3.1, скорость которых составляет около 10-12 Гбит/с. На практике же скорость не превышает 6-7 Гбит/с. Как и во всех других областях, в мире контроллеров прогресс тоже не стоит на месте. Инновационный анонс новых моделей контроллеров от компании Cypress показывает нам будущий стандарт USB4 и его возможности по сравнению с USB 3.1.

реклама

Оба показанных контроллера EZ-PD CCG6DF и EZ-PD CCG6SF представляют собой двухпортовые USB-C, основанные на 32-разрядном процессоре Arm Cortex-M0 с 64 КБ eFlash. Их работу на любых устройствах обеспечивает стабильная поддержка USB 3.2, PCIe и DisplayPort. Кроме этого, скорость у данных контроллеров сможет достигать 20 Гбит/с или 40 Гбит/с, что в пять и даже в шесть раз больше предыдущих стандартов.

Также ещё одной отличительной особенностью контроллеров нового типа является поддержание мощности в 100 Вт и активная защита от сбоев. По официальным данным компании, массовая сборка EZ-PD CCG6DF и EZ-PD CCG6SF намечена примерно на третий квартал текущего года. Поэтому, доступны к продаже они станут уже в конце 2020, или в крайнем случае, в начале 2021.