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Ещё несколько дней назад весь интернет "гудел" о том, что каждый пользователь может приобщиться к борьбе с новым коронавирусом, всего лишь отдав оставшуюся мощность своего ПК на исследования белковых соединений. Уже сегодня стало известно о новом этапе "битвы" с опасным вирусом. В его основу положено использование мощнейшего суперкомпьютера мира - Summit. Такие отчанные меры решила принимать лаборатория Ок-Риджа (ORNL).

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Сделано это для того, чтобы в самый короткий срок найти специальный белок, состав которого будет подходить для связывания с шипами, найденными внутри коронавируса. В случае успеха, их полное блокирование приведёт к ликвидации вируса. Ради этого и был подключён Summit, на данным момент считающийся первым по мощности суперкомпьютером.

Внутри Summit задействовано 220 800 ядер ЦП, 188 416 000 ядер CUDA, 250 ПБ смешанного NVRAM и 9,2 ПБ памяти. Как заявляет по этому поводу директор ORNL Джереми Смит, Summit был крайне необходим, для проведения моделирования результатов в самом быстром режиме. Пока что лекарство найти не удалось, но исследователи надеются, что их эксперимент ляжет в основу для дальнейших прорывов в данной области.