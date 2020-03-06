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Нередко случается так, что крупные компании во время разработки видеокарт отделяют инженерные образцы от тех, что будут продаваться на рынках. О первых чаще всего все забывают, и лишь через некоторое время их дизайн или характеристики всплывают. Про них всегда интересно читать, ведь это уникальная история той или иной корпорации. В этой новости мы подобрали для вас три видеокарты AMD, которые вы точно никогда не видели.

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Данная видеокарта - это аналог RX Vega 56, которую показывали на пресс-конференции ещё в 2017 году, только у RX Vega 64 есть двойной BIOS: первый занимает функцию ограничителя TDP 300 Вт, а второй способен увеличивать TDP карты до 600 Вт, но пользы от этого нет ровным счётом никакой из-за стандартной настройки на частоту 1200 МГц.

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Эта видеокарта с очень интересным дизайном может сразу привлечь взгляд человека одним своим видом, но внутри это самая обыкновенная плата, не отличающаяся какими-то необыкновенными особенностями. Графический процессор AMD Vega 12 изначально был разработан под мобильные устройства. В связи с этим у него всего лишь 1024 потоковых процессора. Изображения ниже показывают, что система охлаждения для таких видеокарт создана на высшем уровне.

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Последняя карта отличается своим колоссальным размером по сравнению с RX Vega 12. Внутри у неё четыре матрицы памяти Samsung 7 Гбит / с (128-бит / 4 ГБ). Сравнивая дизайн кулеров RX 56 и RX Vega 12, мы видим, что он значительно смягчён. Под основным кулером расположен медный радиатор, идеально соприкасающийся с матрицами памяти. Какой из трёх образцов понравился вам больше? Напишите в комментариях.