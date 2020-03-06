Обнаружены инженерные образцы видеокарт AMD, которые никогда не поступали в продажу
Нередко случается так, что крупные компании во время разработки видеокарт отделяют инженерные образцы от тех, что будут продаваться на рынках. О первых чаще всего все забывают, и лишь через некоторое время их дизайн или характеристики всплывают. Про них всегда интересно читать, ведь это уникальная история той или иной корпорации. В этой новости мы подобрали для вас три видеокарты AMD, которые вы точно никогда не видели.
рекламаRadeon RX Vega 64
Данная видеокарта - это аналог RX Vega 56, которую показывали на пресс-конференции ещё в 2017 году, только у RX Vega 64 есть двойной BIOS: первый занимает функцию ограничителя TDP 300 Вт, а второй способен увеличивать TDP карты до 600 Вт, но пользы от этого нет ровным счётом никакой из-за стандартной настройки на частоту 1200 МГц.
рекламаAMD Vega 12
Эта видеокарта с очень интересным дизайном может сразу привлечь взгляд человека одним своим видом, но внутри это самая обыкновенная плата, не отличающаяся какими-то необыкновенными особенностями. Графический процессор AMD Vega 12 изначально был разработан под мобильные устройства. В связи с этим у него всего лишь 1024 потоковых процессора. Изображения ниже показывают, что система охлаждения для таких видеокарт создана на высшем уровне.
реклама
рекламаRadeon RX 56
Последняя карта отличается своим колоссальным размером по сравнению с RX Vega 12. Внутри у неё четыре матрицы памяти Samsung 7 Гбит / с (128-бит / 4 ГБ). Сравнивая дизайн кулеров RX 56 и RX Vega 12, мы видим, что он значительно смягчён. Под основным кулером расположен медный радиатор, идеально соприкасающийся с матрицами памяти. Какой из трёх образцов понравился вам больше? Напишите в комментариях.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила