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Ещё вчера акции компании Tesla показывали немалый рост в связи с тем, что недавно опубликованный финансовый отчёт демонстрировал значительные увеличения качества производства и просто наступление хороших времён для компании. Но, вчера они не превышали планку в 780 долларов, а сегодня к концу дня цена одной акции составляет $880.

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Наивысшей точки акции достигли в 15:35, когда одна штука продавалась за 968 долларов. Для компании это невиданный результат, можно сказать исторический момент, ведь такое резкое подорожание происходит впервые. Многие аналитики удивляются этому процессу. Так, например, ведущий специалист по аналитике Roth Capital Крэйг Ирвин заявляет, что это не иначе, как самое настоящее безумие. Он просто не может поверить в происходящее.

Директор компании Илон Маск тоже не бедствует, сейчас он занимает 22-е место в рейтинге самых богатых людей планеты. Ещё один интересный факт состоит в том, что на сегодняшний день рыночная капитализация всем известного фастфуда McDonald's составляет примерно 160 миллиардов долларов. Tesla в свою очередь имеет столько же. Это означает, что обе компании стоят примерно одинаково. По прогнозам тех же аналитиков, очень скоро акции компании так же стремительно полетят вниз, как и поднялись, ведь по всему миру начнут активно их продавать, дабы вытащить как можно больше денег.