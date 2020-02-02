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Все конечно хотели бы приобрести себе процессор с высокой производительностью, не потратив на него всю зарплату. Чаще всего такое бывает только на специальных акциях, которые временами проводят онлайн-магазины. Сегодняшняя новость как раз про немалую скидку на Ryzen 7 2700, которую сделал сайт Newegg, предоставив пользователям специальный скидочный код, делающий процессор ещё дешевле.

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Идеальным вариантом между хорошей производительностью и ценой можно назвать Ryzen 7 2700. Процессор, работающий на 16 потоках, имеет минимальную тактовую частоту 3,2 ГГц, а в руках опытных оверклокеров может разгоняться и до 4,2 ГГц. Построен на 12 нм техпроцессе и поддерживает тип памяти DDR4 2933. Купить AMD Ryzen 7 2700 по самой выгодной цене можно на сайте Newegg , всего лишь введя промо-код, который даст вам дополнительную скидку. Вот как выглядит сам код: «EMCDGED22». С использованием него, процессор можно "ухватить" за $135.

Для сравнения, в Регарде чип стоит 172 доллара, почти также, как и в Ситилинке. Одной денежной скидкой предложение не ограничивается. За эту сумму в комплекте также идёт одна бесплатная игра на выбор: Borderlands 3 или The Outerworlds. Также, три бесплатных месяца Xbox Game Pass для ПК.