AMD Ryzen 7 2700 продается по самой низкой цене - 135 долларов
Все конечно хотели бы приобрести себе процессор с высокой производительностью, не потратив на него всю зарплату. Чаще всего такое бывает только на специальных акциях, которые временами проводят онлайн-магазины. Сегодняшняя новость как раз про немалую скидку на Ryzen 7 2700, которую сделал сайт Newegg, предоставив пользователям специальный скидочный код, делающий процессор ещё дешевле.
рекламаИдеальным вариантом между хорошей производительностью и ценой можно назвать Ryzen 7 2700. Процессор, работающий на 16 потоках, имеет минимальную тактовую частоту 3,2 ГГц, а в руках опытных оверклокеров может разгоняться и до 4,2 ГГц. Построен на 12 нм техпроцессе и поддерживает тип памяти DDR4 2933. Купить AMD Ryzen 7 2700 по самой выгодной цене можно на сайте Newegg, всего лишь введя промо-код, который даст вам дополнительную скидку. Вот как выглядит сам код: «EMCDGED22». С использованием него, процессор можно "ухватить" за $135.
Для сравнения, в Регарде чип стоит 172 доллара, почти также, как и в Ситилинке. Одной денежной скидкой предложение не ограничивается. За эту сумму в комплекте также идёт одна бесплатная игра на выбор: Borderlands 3 или The Outerworlds. Также, три бесплатных месяца Xbox Game Pass для ПК.
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