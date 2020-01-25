Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Как мы знаем, энтузиасты в последнее время очень любят выпускать различные модификации для игр. Одной из популярных игр с самым большим числом модификаций является The Elder Scrolls V: Skyrim. За всё время для неё выпустили не одну, не пять, не 10 и даже не 100, а гораздо больше модификаций. Сегодня мы расскажем про одно из недавнодобавленных дополнений, которое по размеру может сравниться с обычными DLC.

реклама

Мод под названием Dragon Hall Tavern, который по традиции доступен на сайте nexusmods , предоставляет любителям Скайрима огромную по размеру локацию. В ней пользователей ждут много интересных и уникальных по смыслу квестов, не менее захватывающих загадок и всевозможных ловушек, которых полным-полно на просторах локации.

По задумке авторов, Dragon Hall Tavern представляет собой подземелье с массой ценного и познавательного контента. Притом, дело не только в миссиях. В новом моде существуют занятия и более тривиального рода, например: охота за сокровищами древних времён, вступление в несколько новых гильдий, придуманных автором, осаде замков и не только. По заявлениям создателя, его мод очень лояльно сделан по отношению к фанатам TES. По крайней мере, никакие броские объекты глаз "резать" не будут. Для двух версий игры мы приготовили разные ссылки на мод:

реклама

Если у вас обычная версия Skyrim, то скачать мод можно тут

Обладатели Special Edition могут скачать по этой ссылке.