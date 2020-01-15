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Последнее время интернет в буквальном смысле гудит о том, что Microsoft официально закончила поддерживать свою самую популярную операционную систему Windows 7, и о последствиях, к которым это может привести. У "семёрки" было очень много фанатов, не желающих с ней расставаться. Одними из них оказались многие российские банки, отказавшиеся менять ОС на более новую Windows 10. По всем правилам ГОСТа, после завершения поддержки Windows 7 банки обязаны сменить её на ту, что сейчас обновляется, но похоже, что в ближайшее время этого не случится.

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Самые креативные банки даже подписали с Microsoft соглашение, по которому их версия Windows 7 некоторое время будет обновлять систему безопасности, но в самой компании называют эти меры "временным решением", рекомендуя всё же установить актуальную Windows.

В связи с неимением новых мер безопасности, недоступных на Windows 7, банки серьёзно рискуют сохранностью данных, которые в них хранятся. Без новых протоколов информационные системы станут отличным доходом для хакеров, занимающихся взломом банков. Добавить нужно, что не все банки остались на старой версии, например «Альфа Банк» заранее перешёл на Windows 10 ещё осенью 2019 года. Конечно, каким-либо образом за использование устаревшей ОС наказывать не будут, ведь для регулирующих органов важна только сохранность информации. Если все угрозы будут ликвидироваться как и раньше, то никаких негативных последствий не последует.