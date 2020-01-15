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Компания Xiaomi переняла моду на выдвижные камеры, но похоже сделала это со слишком большим энтузиазмом. Доказательством этого служит её недавний патент в китайскую национальную организацию, занимающуюся интеллектуальной собственностью. В нём она официально зарегистрировала смартфон с необычной структурой размещения камер. Как видно из представленных ниже снимков заявки, все камеры устройства выезжают из корпуса, что и делает его незаурядным и привлекающим внимание.

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Зарегистрированный смартфон был описан в трёх вариациях: 2 модуля основной камеры (количество мегапикселей во всех образцах неизвестно), 3 и 5 модулей основной камеры. Во всех случаях будет встроено 2 фронтальные камеры. Таким образом, топовая модель сможет похвастаться просто невероятным множеством модулей - 7 штук в одном корпусе.

Сообщается, что единый подвижный модуль, на котором будут находиться все камеры, займёт около 70% всей площади корпуса. Наверняка этим ходом компания захотела создать полностью безрамочный смартфон, не имеющий никаких вырезов в экране. Станет ли эта идея топовой, вследствие чего её переймут все популярные производители мобильных телефонов, или она, наоборот, обречена на провал, узнаем очень скоро, как только смартфон с семью модулями кто-нибудь опробует и поделится своим мнением насчёт удобства и комфортабельности при использовании.