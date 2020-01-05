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За последнее время предстоящую выставку CES 2020 и то, что будет на ней представлено, обсуждали уже очень много раз. Ожидается, что главным героем выставки станет новая топовая видеокарта компании AMD Radeon RX 5600 XT, технические характеристики которой давно всем известны (192-битная шина памяти GDDR6, пропускная способность в 12 Гбит/с, 7-нм технология, 2304 потоковых процессора и многое другое). Скорее всего датой её анонса станет завтрашний день, то есть 6 января. Сегодня в интернете появились утечки насчёт возможной даты начала продаж RX 5600 XT.

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Согласно данным проверенного китайского источника, не раз подтверждавшего свои прогнозы реальными событиями, видеокарту Radeon RX 5600 XT пользователи смогут купить уже в этом месяце, а точнее 21 января. В прошлом у сайта было много правдивых утечек, так что никаких причин для недоверия нет.

Сбудется ли данный прогноз или нет - до конца неизвестно. Возможно, что на завтрашней выставке длительностью в 45 минут планы изменятся, но по сообщениям источника, эта дата не взята из пустоты, а найдена в соглашении компании, которое намечено на вторник 21 числа. Ранние утечки говорят, что новая видеокарта будет стоить не больше $275.