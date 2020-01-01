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Крупные технические ресурсы полгода публиковали фейковые изображения смартфонов, сделанные школьником в Фотошопе

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Очень часто на технологических ресурсах можно встретить неправдивые новости, главной целью которых является привлечение внимания сенсационными заголовками. Сегодня мы более подробно расскажем об эксперименте кыргызстанского школьника Беки Пратова, в котором он собственноручно делал фейковые постеры Xiaomi в Photoshop, а известные обзорщики и сайты по технологиям принимали их за действительность и выдавали как официальные.

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Посмотрев видео ниже, вы сможете убедиться в том, что новостные ресурсы на примере Andro-news не проверяют информацию об утечках, публикуя её и называя громким заголовком. История с креативным школьником началась с того, что он хотел себе новый смартфон Xiaomi, но тот долгое время не выходил. Поэтому школьник решил пофантазировать и в редакторе фотографий сам смастерил новое устройство, отослав его главе Andro-news Андрею Ковтуну. 

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Естественно, господин Ковтун не стал проверять факты и опубликовал тизер придуманного смартфона на сайте. На этом школьник не остановился, начав клепать фейки смартфонов один за другим. Все его работы без проверок публиковались. Одни новостные ресурсы подхватывали их за другими, создавая всё новые сенсации и придумывая невероятные факты. Подробное описание его творчества рассказано в видео. К слову сказать, иностранные сайты не стали верить этим фотографиям, автоматически идентифицируя их как поддельные. 

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Владимир Кузнецов
21:29
Как обычно, народ дуреет/дуркует...
Крупные технические ресурсы полгода публиковали фейковые изображения смартфонов, сделанные школьником в Фотошопе
MriS
21:28
Методика расчета TDP абсолютно разная. Не выдумывайте. Какая разница, что обзорщики меряют.
TDP не является барьером для дальнейшего роста производительности процессоров AMD
Олег
21:24
Не позорься
Крупные технические ресурсы полгода публиковали фейковые изображения смартфонов, сделанные школьником в Фотошопе
MriS
21:15
Причем тут повер лимит ? С головой у вас все хорошо ? Я написал, что TDP рачситвают разными метдами, а про повер лимиты вы сами насочиняли. У амд по формуле рассчитывается, а интел на базовой частоте...
TDP не является барьером для дальнейшего роста производительности процессоров AMD
Максим Романовский
21:15
точно
Самые важные анонсы CES 2020 – 64-ядерный Threadripper 3990X, 8-ядерный Ryzen 9 4900H и мощная видеокарта Radeon RX 5600 XT
Alex
21:14
так вроде сам хуанг это признал и они временно убирали 2080ti с продажи.
Видеокарты на базе чипа AMD Navi 21 могут оказаться производительнее NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER и сравняться с RTX 2080 Ti
Сильвестр с талоном
21:13
Спасибо, что информируете...
В Epic Games Store раздают Steep и обновлённые издания Darksiders и Darksiders II
Lineage Exe
21:12
9600kf с 5,2 ггц в разгоне продают за 16к,амуде уходи нахуй ты нужно
Полные технические характеристики процессоров Intel 10-го поколения слили в сеть
Синий Пукан
21:10
все-равно интел круче !!
Крупные технические ресурсы полгода публиковали фейковые изображения смартфонов, сделанные школьником в Фотошопе
Lineage Exe
21:10
прожигает лишь у пидорков на вентиляторах из каменного века
Полные технические характеристики процессоров Intel 10-го поколения слили в сеть
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