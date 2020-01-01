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Очень часто на технологических ресурсах можно встретить неправдивые новости, главной целью которых является привлечение внимания сенсационными заголовками. Сегодня мы более подробно расскажем об эксперименте кыргызстанского школьника Беки Пратова, в котором он собственноручно делал фейковые постеры Xiaomi в Photoshop, а известные обзорщики и сайты по технологиям принимали их за действительность и выдавали как официальные.

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Посмотрев видео ниже, вы сможете убедиться в том, что новостные ресурсы на примере Andro-news не проверяют информацию об утечках, публикуя её и называя громким заголовком. История с креативным школьником началась с того, что он хотел себе новый смартфон Xiaomi, но тот долгое время не выходил. Поэтому школьник решил пофантазировать и в редакторе фотографий сам смастерил новое устройство, отослав его главе Andro-news Андрею Ковтуну.

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Естественно, господин Ковтун не стал проверять факты и опубликовал тизер придуманного смартфона на сайте. На этом школьник не остановился, начав клепать фейки смартфонов один за другим. Все его работы без проверок публиковались. Одни новостные ресурсы подхватывали их за другими, создавая всё новые сенсации и придумывая невероятные факты. Подробное описание его творчества рассказано в видео. К слову сказать, иностранные сайты не стали верить этим фотографиям, автоматически идентифицируя их как поддельные.