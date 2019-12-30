Парализованный блогер смог пройти Jump King одним подбородком
Для обычных людей видеоигры часто являются хорошим средством отдохнуть и отвлечься, но герой этой новости вовсе необычный. Стример под ником HandicabapleOne (Шон Кэхилл) с определённого периода жизни полностью парализован, а значит - не может использовать геймпад и играть с помощью рук или ног. Так как никто не осмелится бросить "игровой вызов" инвалиду, он сделал это сам, пообещав всем, что сможет пройти самый хардкорный платформер Jump King, где основная задача состоит в том, чтобы забраться на верх башни прыжками.
рекламаДанная игра наказала за неправильные прыжки уже многих популярных стримеров, одним из которых был PewDiePie. Когда он её проходил, то буквально вышел из себя при очередном падении. Красок в его эмоции добавлял ещё и тот факт, что при каждом проигрыше приходилось начинать игру с начала без сохранений. Несмотря на всё это, Шон Кэхилл уверенными движениями подбородка прошёл платформер. Так как руки и ноги парализованы, подбородок - это единственное, чем он мог воспользоваться для прохождения.
Проделал он это поистине героическое достижение с помощью специального контроллера, передающего движения его челюсти в игру. Сразу после этого удивлённые пользователи стали называть Шона королём прыжков, причём, это не какая-то там злостная ирония, а звание, которое он заслужил честным трудом и неимоверным рвением. Посмотреть момент с прохождением можно перейдя по ссылке.
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