Radeon RX 5600 и APU Ryzen 4000 могут быть представлены 6 января
По словам компании AMD, 7-нм мобильные APU Ryzen 4000 по плану будут представлены в самом начале 2020 года и произведут настоящий фурор среди ноутбуков. Ближайшая дата, на которую должен быть запланирован их дебют - это 6 января. В этот день состоится отдельная пресс-конференция для журналистов, на которой, по слухам, и представят Ryzen 4000. Об их начинке мы уже знаем две вещи: во-первых, это флагманские процессоры для ноутбуков. Во-вторых, они будут включать в себя восемь x86-ядер на архитектуре Zen 2.
рекламаОфициальные данные, занесённые в график компании AMD, говорят о том, что данная конференция не будет иметь большую продолжительность. По графику она займёт всего 45 минут. Естественно, многие сразу могли подумать, как за такое короткое время можно анонсировать флагманский процессор и видеокарту. В таком случае, времени для самой конференции и вопросов насчёт будущих анонсов совсем не останется. Ответить на это пока что нельзя, можно лишь предполагать, что дебют какого-то из этих продуктов на некоторое время отложат.Также, в заголовке сказано и про новую видеокарту компании Radeon RX 5600. Её анонс, также как и новые процессоры скорее всего представят на той же самой конференции длительностью в 45 минут. Если это произойдёт, то прошлая версия Radeon RX 5500 XT вместе с GeForce GTX 1660 Ti останутся позади, а все лавры достанутся новенькой RX 5600. Вся эта информация, кроме графика мероприятий, официально не подтверждена. Возможно, что под словами "начало 2020 года" AMD имела ввиду совсем другую дату.
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