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Создаётся новый российский ИИ-процессор Multiclet S2, который будет превосходить все существующие серверные решения Intel

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Уже в 2021 году российская компания «Мультиклет» планирует представить нейропроцессор, способности которого в области нейронных вычислений будут значительно превосходить сегодняшнюю продукцию Intel. По заявлению создателей, в скором времени он станет лидером в этом сегменте. Сейчас процессор под названием Multiclet S2 готов ровно на 20%. Право на его выпуск отдано тайваньской фабрике TSMC. 

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Одной из основных особенностей новых процессоров стала недавно созданная система чисел с фиксированной и плавающей запятой. Предполагается, что максимальная мощность разработки составит примерно 81,9 Тфлопс. Примерно такой же результат показала и Google ASIC TPU. Ради любопытства разработчиками были проведены два теста производительности: в первом участвовали Multiclet S2 и Intel Xeon Phi 7290, а во втором - Multiclet S2 и Intel i7 5960. Исход оказался необычный - российский процессор показал себя быстрее обоих решений Intel. 

Использовать данные чипы смогут компании, которые работают над искусственным интеллектом и всем, что с ним связано, а также корпорации, обрабатывающие большое количество информации. Смогут ли новые процессоры составить конкуренцию для решений Intel в будущем - неизвестно, ведь за два года ситуация на рынке чипов может поменяться несколько раз. 

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