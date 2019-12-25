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Уже очень скоро в России официально начнёт действовать закон о предустановке российского ПО на все мобильные гаджеты из заграницы. По этому поводу было высказано очень много смелых теорий про отказ Apple от поставки смартфонов на рынок РФ и лишение России своих гаджетов. Во всех них один конец - компания не станет подчиняться новым правилам. Очередной мыслью об этом поделился глава Минпромторга Денис Мантуров.

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В заявлении для журналистов он не только подчеркнул возможное расторжение сотрудничества с Apple, но и открыто сказал, что Россия очень мало потеряет от ухода компании с рынка. По его словам, кроме Apple существует достаточно других перспективных производителей, готовых в любой момент подстроиться под отечественный закон и продолжать сотрудничество без помех. Кроме этого, господин Мантуров заявил, что далеко не каждый пользователь согласиться покупать iPhone, например у него самого "яблочной" техники сроду не было.

Напомним, что в случае несоблюдения закона, все нарушившие его будут обязаны выплатить государству штраф в размере от 100 тысяч до одного миллиона рублей. Зависит этого от рода деятельности: индивидуальный предприниматель или юридическое лицо/крупная корпорация.