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Все знают о невероятной скорости доставки заказанных продуктов с одной из самых крупных торговых площадок мира - Amazon. Об этом сказано и перед самой покупкой тех или иных товаров: "заказ будет выполнен и доставлен к вам за самое быстрое время". Но, отчёт BuzzFeed сообщает, что эта скорость обходится компании очень дорого. Нередко ради неё даже жертвуют безопасностью сотрудников компании, заставляя их делать разные опасные вещи чтобы сократить время заказа. О некоторых из них мы сегодня расскажем.

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Так как в компании работает большое количество водителей, уследить чтобы все они были отлично обучены невозможно. В связи с этим в прошлом году Amazon пообещала, что в течение пяти дней проведёт короткий курс по повышению квалификации и обучению водителей новым вещам, однако компания решила провести вместо этого практические испытания (не проводились). Вторым примером халатности компании можно назвать маршрутизатор "кролик", который сейчас активно используется. За года работы сервиса наблюдалось много случаев, когда он давал настолько неправильные маршруты, что водители для экономии времени не ели, не останавливались днями и мочились в бутылки.

Также внутри корпорации предлагалось значительно увеличить время доставщиков на отдых и короткий перекус, но директор по операциям Amazon выразился по поводу него одним словом - "мусор". Данные примеры лишь некоторые из указанных в отчёте.