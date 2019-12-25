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Шоураннер сериала Ведьмак заявила, что второй сезон будет гораздо насыщеннее первого

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На прошлой неделе вышел первый сезон сериала про Геральда из Ривии - охотника на монстров и любителя монет. Многими он был встречен очень даже приветливо, но некоторые критики дали сериалу низкую оценку. Задолго до премьеры было точно известно, что создатели наметили как минимум два сезона про легендарного Ведьмака. До сегодняшнего дня о том, как будет разворачиваться сюжет второго сезона, мало кто знал, но благодаря шоураннеру Лорен Шмидт Хиссрич все смогут оценить разницу между двумя частями.

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По её словам, в продолжении истории создатели приняли решение об отказе от изначально придуманной идеи - повествование сериала одновременно в разных местах и использование сразу нескольких несоприкасающихся сюжетных линий. С самого своего начала, то есть с первой серии, история будет идти линейно. Эпизоды с главными героями станут более насыщенными. Увеличится количество батальных сцен. Основные сюжетные линии будут гораздо собраннее чем сейчас. Все персонажи начнут пересекаться чаще, их взаимодействие будет наблюдаться сильнее и ярче. 

Отдельно было сказано про весь мир сериала в целом. Со слов шоураннера, он преобразится в лучшую сторону и станет практически неузнаваемым. В нём будет больше чёткости и понятности для отдельного зрителя. Также было упомянуто про "большое количество новых затей", которые обязательно включат во второй сезон. Возможно, что его выход всколыхнёт общество даже больше, чем первая часть.

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