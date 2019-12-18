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Немного ранее Министерство обороны России сообщало гражданам о том, что в связи с большим ростом кибератак намеревается создать специальные подразделения по борьбе с ними. По их словам, в каждом из военных округов будет размещаться центр таких структур. Одной из самых ключевых задач для них будет являться защита от нападений на правительственные организации и служебные сети. Сегодня были названы их основные виды деятельности и окончательная дата запуска.

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Закончить формирование кибервойск Минобороны наметило на середину 2020 года. В главные обязанности сотрудников таких подразделений входит быстрое обнаружение представляющей угрозу вирусной атаки или другого рода ЧП, и её локальная ликвидация с помощью сертифицированных ПК, которые для пущей безопасности не будут иметь доступа к всемирному интернету.

Сообщается, что компьютерная структура для работы кибервойск уже сейчас находится в полной "боевой" готовности и ждёт сигнала для начала работы. Внедрение данной службы сможет обеспечить безопасностью огромное количество секретных данных, которые в любой момент могут быть украдены. Всё это означает, что с 2020 года на страже безопасности будут стоять киберподразделения, а значит хакерам и мошенникам грозит совсем несладкая жизнь. Принесут ли киберподразделения пользу или, наоборот, усугубят положение, мы увидим уже очень скоро.