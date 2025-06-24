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Kachka
PlayStation 6 может получить 18 терафлопс и поддержку 8K-гейминга
Релиз ожидается в период с 2026 по 2028 год.

В последние месяцы слухи о разработке PlayStation 6 стали одной из самых обсуждаемых тем в геймерском сообществе. По неофициальной информации, релиз нового устройства ожидается в период с 2026 по 2028 год, что соответствует традиционному циклу обновления консолей Sony (шесть-семь лет). Хотя компания пока воздерживается от официальных комментариев, утечки намекают на значительный технологический скачок и новые функции, способные кардинально повлиять на пользовательский опыт.

Основу аппаратной платформы, по предварительным данным, вновь составит архитектура AMD. Предполагается, что PlayStation 6 будет оснащена кастомизированным процессором Zen 4 с 12 вычислительными ядрами и графическим решением мощностью около 18 терафлопс. Такая конфигурация должна обеспечить уверенную работу в разрешении 4K при 120 кадрах в секунду и базовую поддержку 8K в некоторых проектах, а также улучшить обработку трассировки лучей.

Хранение данных выйдет на новый уровень: обсуждаются варианты с NVMe PCIe 5.0 накопителем ёмкостью до 2Tb. Применение памяти стандарта GDDR7 обещает дальнейшее снижение задержек и открывает путь к созданию более масштабных и детализированных игровых миров. Параллельно ожидается более тесная интеграция технологий искусственного интеллекта и машинного обучения: в частности, проект Project Amethyst в сотрудничестве с AMD предполагает развитие фирменных решений для интеллектуального апскейлинга, продолжая линии PSSR, заявленной для PS5 Pro.

Совместимость с предыдущими поколениями игр, вероятно, будет улучшена и охватит как проекты для PS4 и PS5, так и будущие релизы в рамках экосистемы Sony. Упоминаются идеи компактного и кастомизируемого дизайна корпуса, беспроводной зарядки для периферии и даже концепции модульных компонентов, которые пользователь сможет заменять без полной замены устройства.

Ценовой фактор остаётся предметом дискуссий. На фоне релиза PS5 Pro с ценником $699 аналитики предполагают, что стартовая цена PS6 может приблизиться к $1000, особенно если консоль будет позиционироваться как премиум-решение с заметным запасом производительности на годы вперёд.

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#игры #sony #playstation 6 #ps6
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