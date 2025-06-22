До 10% производительности можно получить без разгона.

YouTube-блогер JayzTwoCents обратил внимание на неожиданный источник прироста производительности в играх и бенчмарках. Речь о ручной активации функции Resizable Bar (ReBAR) в проектах, официально не поддерживаемых NVIDIA. Как показал его эксперимент, включение ReBAR через NVIDIA Profile Inspector позволило улучшить результат в 3DMark Port Royal на 10% без дополнительного разгона или аппаратных модификаций.

Поводом для теста стало падение производительности на его стенде с процессором Intel Core i9-14900KS и видеокартой RTX 5090. Эта система собиралась для соревнований с командой LTT и оверклокером Splave. Во время испытаний выяснилось, что связка Intel уступает платформе на базе Ryzen 7 9800X3D в Port Royal на несколько тысяч баллов. После обсуждения со Splave JayzTwoCents выяснил: большинство опытных оверклокеров с процессорами Intel активируют ReBAR вручную, чтобы раскрыть потенциал системы. Включение функции на его стенде дало прирост с 37 105 до 40 409 баллов – плюс 3 304 балла.

Технология Resizable Bar (или Smart Access Memory в терминологии AMD) базируется на стандарте PCIe 2.0 2006 года, но широкое применение нашла лишь с 2020 года, когда AMD ввела её поддержку для Ryzen 5000 и Radeon RX 6000. Она убирает ограничение объёма данных, передаваемых между процессором и видеокартой за один цикл (с 256 МБ до максимально возможного для железа). Эффект в играх может быть заметным или наоборот, отрицательным. Именно поэтому NVIDIA внедряет поддержку ReBAR выборочно, после тестов на совместимость и эффективность для конкретного проекта.

Тем не менее ручная активация, например через NVIDIA Profile Inspector, даёт пользователям возможность самим определить, стоит ли включать функцию в той или иной игре. Утилита позволяет настраивать ReBAR как глобально, так и для отдельного приложения. Это открывает путь к дополнительной оптимизации, но требует внимательности: в ряде случаев активация приводит к снижению производительности или появлению нестабильности.