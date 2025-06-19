И будет стоить до 2 500 долларов.

По информации аналитика Мин-Чи Куо, Apple приближается к выпуску первого складного смартфона. Компания Foxconn приступит к подготовке производства складного айфона предположительно конце третьего или начале четвёртого квартала 2025 года, а полноценный релиз намечен на осень 2026-го. Однако, несмотря на сжатые сроки, финальные параметры отдельных компонентов, включая механизм складывания, всё ещё обсуждаются.

Экран поставит Samsung Display, уже зарезервировавшая производственные мощности под выпуск до 8 миллионов складных панелей в год. Объём заказа от Apple оценивается в 15-20 млн единиц, но речь, судя по всему, идёт о суммарном тираже на два или три года.

Форм-фактор будет напоминать Galaxy Z Fold, а не раскладушку типа Z Flip. Основной экран получит диагональ 7,8 дюйма, внешний – 5,5. Толщина в разложенном виде составит около 4,5 мм, а в сложенном – до 9,5. Утверждается, что складка в центре дисплея будет визуально незаметна, чего пока не удалось добиться даже Samsung в пятом поколении своих моделей.

По предварительным данным, устройство лишено Face ID. Вместо него появится Touch ID, встроенный в боковую клавишу. Причина в нехватке внутреннего пространства. Стоимость новинки может варьироваться от $2 000 до $2 500, что выводит её в сегмент сверхпремиальных гаджетов.

Apple заходит в категорию складных устройств с задержкой почти в восемь лет. Royole FlexPai появился в 2018 году, Galaxy Fold – в 2019-м. Несмотря на это, компания рассчитывает, что ниша успела вызреть технологически, а неудачные версии конкурентов позволили избежать ошибок.