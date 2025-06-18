Для этого они используют свет Млечного Пути.

Каждую весну миллионы особей болотной моли (Agrotis infusa) поднимаются в ночное небо юго-восточной Австралии. Их целью являются горные пещеры Австралийских Альп, где лето они пережидают в оцепенении. Расстояние путешествия составляет до тысячи километров. Возвращаются с первыми признаками осени. Но каждая моль делает это путешествие всего один раз, в связи с чем ученые долго пытались понять, как они не сбиваются с пути.

Группа под руководством Дэвида Драйера, специалиста по сенсорной биологии из Лундского университета, выдвинула предположение: моль может ориентироваться по звёздам. Если это подтвердится, Agrotis infusa станет первым беспозвоночным, демонстрирующим такую форму пространственной навигации. Исследование опубликовано в Nature.

В 2018 году та же команда уже показала, что моль использует магнитное поле Земли. Новый эксперимент строился вокруг гипотезы о навигации по небесным объектам. Учёные создали планетарный симулятор ночного пейзажа. Магнитные ориентиры были отключены, оставалось лишь небо.

Особи моли закрепляли в полёте, отслеживая направление их движения. Даже в изоляции от реальных условий они продолжали лететь в ту сторону, куда должны были мигрировать по календарю. Это стало первым поведенческим свидетельством того, что визуальные паттерны, возможно, сами звёзды – играют роль в их навигации.

До сих пор использование звёзд в миграции с полной научной достоверностью было известно только у некоторых существ. Например, скарабеи действительно ориентируются по Млечному Пути, но лишь при движении по прямой линии. Полноценную миграционную ориентацию по звёздному небу никто из беспозвоночных не демонстрировал.

Нейрофизиологические тесты укрепили гипотезу. Оказалось, зрительные нейроны у моли активизируются при вращении звёздного неба и особенно сильно при ориентации на юг. Возникает картина специализированной сенсорной системы, способной "узнавать" положение небесных объектов.