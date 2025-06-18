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Kachka
NVIDIA готовит для Китая еще более урезанную RTX 5090DD
RTX 5090DD будет на 20-30% слабее оригинала.

На фоне жёстких экспортных ограничений США компания NVIDIA разрабатывает модифицированную версию своего флагмана – GeForce RTX 5090DD. Новинка будет доступна исключительно на китайском рынке и представляет собой упрощённую редакцию RTX 5090, адаптированную под нормативные барьеры.

Как сообщает инсайдер Kopite7kimi, карта получит GPU GB202-240 с урезанным числом активных блоков. В конфигурации всего 14 080 CUDA-ядер, что на треть меньше по сравнению с полной версией RTX 5090 (21 760 ядер). Объём видеопамяти составит 24Gb GDDR7 с шиной 384 бита и скоростью 28 Гбит/с. Энергопотребление, по предварительным данным, останется на уровне 575W.

RTX 5090DD станет логическим продолжением модели RTX 5090D, выпущенной в январе 2025 года как первый шаг NVIDIA по ограничению вычислительных характеристик для соответствия требованиям американского регулирования. Однако вскоре после релиза RTX 5090D компания приостановила её поставки в КНР из-за усиления контроля за экспортом высокопроизводительных чипов. Это подтолкнуло NVIDIA к подготовке ещё более ограниченного варианта.

Технически RTX 5090DD будет базироваться на новой плате PG145 SKU 40 с переработанной топологией памяти и упрощённой логикой GPU-модуля. Ожидается, что тепловой пакет (TBP) и пиковая производительность снизятся на 20-30% по сравнению с глобальной версией. Однако точные тактовые частоты и параметры буста пока не раскрываются.

Для китайского рынка это будет, по сути, компромиссный флагман, лишённый ряда вычислительных возможностей, но всё ещё способный демонстрировать высокую игровую производительность. Предполагаемая цена – около $1 500, что существенно ниже рекомендованной стоимости оригинальной RTX 5090 ($1 999).

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#nvidia #сша #видеокарты #китай #rtx 5090 #rtx 5090dd
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На 5090 тензорных ядер в 2 раза больше чем на 5080 так что в игре AlanWake2 можно выкручивать все на макс лучи макс в 4К 120FPS гарантировано.
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
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17:24
Что было на полке в магазине когда я пришёл, то и купил. Не вижу никакой проблемы.
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Дато Нижегородский
17:22
Это хорошо, главное чтобы пользователю нравилось. Всё-таки живём один раз, я тоже купил себе 5090, тоже сейчас буду наслаждаться играми.
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
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Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Иван Тютрин
17:21
5080Ti прям какой-то :)...
NVIDIA готовит для Китая еще более урезанную RTX 5090DD
Китя.
17:21
Да ладно на новой карте ярче все. сменил не одну карту.
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Это тебе кажется , если я тебя посажу за два компьютера, где будет стоять 3060 и средние настройки, и 5080 на ультрах, ты даже не поймешь где какая видеокарта, если не будешь знать.
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