RTX 5090DD будет на 20-30% слабее оригинала.

На фоне жёстких экспортных ограничений США компания NVIDIA разрабатывает модифицированную версию своего флагмана – GeForce RTX 5090DD. Новинка будет доступна исключительно на китайском рынке и представляет собой упрощённую редакцию RTX 5090, адаптированную под нормативные барьеры.

Как сообщает инсайдер Kopite7kimi, карта получит GPU GB202-240 с урезанным числом активных блоков. В конфигурации всего 14 080 CUDA-ядер, что на треть меньше по сравнению с полной версией RTX 5090 (21 760 ядер). Объём видеопамяти составит 24Gb GDDR7 с шиной 384 бита и скоростью 28 Гбит/с. Энергопотребление, по предварительным данным, останется на уровне 575W.

RTX 5090DD станет логическим продолжением модели RTX 5090D, выпущенной в январе 2025 года как первый шаг NVIDIA по ограничению вычислительных характеристик для соответствия требованиям американского регулирования. Однако вскоре после релиза RTX 5090D компания приостановила её поставки в КНР из-за усиления контроля за экспортом высокопроизводительных чипов. Это подтолкнуло NVIDIA к подготовке ещё более ограниченного варианта.

Технически RTX 5090DD будет базироваться на новой плате PG145 SKU 40 с переработанной топологией памяти и упрощённой логикой GPU-модуля. Ожидается, что тепловой пакет (TBP) и пиковая производительность снизятся на 20-30% по сравнению с глобальной версией. Однако точные тактовые частоты и параметры буста пока не раскрываются.

Для китайского рынка это будет, по сути, компромиссный флагман, лишённый ряда вычислительных возможностей, но всё ещё способный демонстрировать высокую игровую производительность. Предполагаемая цена – около $1 500, что существенно ниже рекомендованной стоимости оригинальной RTX 5090 ($1 999).