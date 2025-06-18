Премьера состоится в этом году

Новый Corvette ZR1 стал не просто серийным рекордсменом марки, он резко сместил планку возможностей для всей линейки. Гибридная установка суммарной мощностью 1064 лошадиные силы обеспечивает автомобилю лучшие показатели в истории модели по разгону и максимальной скорости. Но даже этот результат оказался лишь промежуточным этапом.

Chevrolet готовит более агрессивную модификацию под названием ZR1X. Она получит 1250 л.с., полный привод и разгон до 60 миль в час менее чем за две секунды. Основа – та же архитектура, что у ZR1, с доработанным V8 с двумя турбинами. На переднюю ось добавлен электромотор, заимствованный из модели E-Ray. В качестве батареи неполноценный гибридный блок: ёмкость не превышает 3 кВт⋅ч, зарядка от сети не предусмотрена. Электротяга используется исключительно для кратковременных разгонов.

ZR1X не предлагает экологических компромиссов. Перед водителем чистая производительность. В арсенале два ключевых режима: Endurance Mode ограничивает расход энергии и стабилизирует работу электромотора на длинной дистанции. Qualifying Mode, напротив, отдаёт весь запас мощности в одном резком выбросе. Добавлен и Push to Pass – короткий импульс крутящего момента по нажатию кнопки, как в гоночных сериях.

С учётом гибридной схемы и компоновки, ZR1X формально продолжает линию Corvette. Но по сути автомобиль выходит за её пределы. Модель встраивается в логическую лестницу между Z06 (670 л.с.) и ZR1, но с очевидным уклоном в гиперкар-сегмент. По предварительным данным, финальная цена превысит $200 тыс., впервые для Corvette заходя на территорию, где давно работают McLaren P1 и Ferrari SF90 Stradale.

Премьера ожидается в 2025 году. Производство будет ограниченным.