В открытом доступе появилась интерактивная версия карты COSMOS-Web

5 июня 2025 года Калифорнийский технологический институт (Caltech) представил результаты одного из самых масштабных астрономических обзоров последних десятилетий. В рамках проекта COSMOS-Web опубликована интерактивная карта, созданная на основе наблюдений с космического телескопа имени Джеймса Уэбба (JWST). В ней зафиксированы почти 800 тысяч объектов; преимущественно галактик, а также звёзд, квазаров и других форм материи. Это не просто база данных, это попытка вписать историю вселенной в цифровую структуру, доступную напрямую из браузера.

Исследованный участок неба занимает 0,54 квадратных градуса. Для понимания масштаба – это примерно как если бы три полные Луны разместились впритык на небесной сфере. Хотя площадь кажется скромной, она охватывает глубочайшие слои наблюдаемой Вселенной. Согласно оценке NASA, возраст некоторых галактик в выборке составляет порядка 13,5 миллиардов лет. То есть они сформировались менее чем через 300 миллионов лет после Большого взрыва. Таким образом, визуализирована почти вся известная космологическая история – 98% от полной хронологии.

Основной объём данных был получен камерой ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam), а отдельные зоны дополнены изображениями с прибора среднего ИК-диапазона (MIRI). Общий объём составляет около 1,5 терабайта. Для сравнения, карты Млечного Пути в рамках проекта Gaia могут достигать 500 ТБ, но не охватывают объектов за пределами галактики.