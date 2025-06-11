После 9 июля продавать карты им будет не выгодно.

Ведущие производители компьютерного оборудования, включая MSI и Gigabyte, на фоне ухудшающейся торговой обстановки резко активизировали экспортные отгрузки. Всё упирается в 9 июля – дату, после которой может завершиться временное торговое перемирие между США и Китаем. По сведениям Nikkei Asia, председатель MSI Джозеф Хсу заявил: вся отгруженная продукция распродаётся мгновенно, а логистика фактически переведена в режим экстренного реагирования. Дэнди Йе из Gigabyte подтвердил, что сегмент партнёрских закупок показывает всплеск спроса, что напрямую связано с усиливающейся неопределённостью.

Катализатором текущей гонки стали обременительные пошлины, одобренные администрацией Дональда Трампа. Их диапазон впечатляет – до 145% на ряд китайских позиций, включая комплектующие. При этом в апреле США установили отсрочки по ряду стран, однако КНР в список исключений не вошла. Это придало ситуации вид не локального маневра, а полномасштабного экономического противостояния. Переговоры продолжаются, но конкретных договорённостей, по состоянию на начало июня, так и не достигнуто.

В результате производители стремятся закончить ключевые поставки до предполагаемого обострения. Особенно напряжённо обстоят дела в графическом сегменте: видеокарты NVIDIA RTX 5090 массово распродаются, в некоторых магазинах со скидками. Учитывая, что MSI и Gigabyte входят в число стратегических партнёров NVIDIA, риск срыва дистрибуции на фоне тарифного давления считается критичным.