Напрямую увидеть её невозможно.

О существовании этой планеты никто не сообщил напрямую. Её не наблюдали телескопы, не было классического сигнала, никаких "провалов" яркости на фотометрических кривых. Тем не менее, Kepler-725c существует. Так считают астрономы, основываясь на едва заметных отклонениях в орбите другой планеты в той же системе.

Kepler-725 – звезда, похожая на Солнце. Вокруг неё обращается известная планета, Kepler-725b. Её поведение под подозрением: орбитальный ритм периодически сбивается. Это не случайность и не шум измерений. Объяснение заключается в гравитационном воздействии другого объекта. Вариации времени транзита, или TTV, позволяют вычислить массу и орбиту невидимого спутника. Речь идёт о планете, масса которой превышает земную в 5-10 раз.

Сама звезда спектрального класса G9V, то есть жёлтый карлик. Чуть холоднее Солнца. Энергетическая насыщенность орбиты Kepler-725c оценивается примерно в 1,4 солнечного. Это теоретически допускает наличие воды в жидком состоянии. Однако данных о составе атмосферы, рельефе или наличии магнитного поля пока нет. Известно лишь, что планета массивна и, скорее всего, относится к классу суперземель.

Стоит отметить, что подход к её обнаружению важнее результата. Метод TTV давно известен, но применяется редко. Он чувствителен, сложен в интерпретации. Тем не менее, именно он позволяет выявлять планеты, которые не проходят по диску звезды. То есть потенциально обитаемые миры, неуловимые для других методов. Особенно там, где в системе только одна планета визуально обнаружена, а остальные оказывают лишь гравитационное влияние.