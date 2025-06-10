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Kachka
Астрономы открыли 15 новых гигантских радиогалактик
Их протяженность в десятки раз больше Млечного Пути

Астрономы зафиксировали пятнадцать новых гигантских радиогалактик в так называемом "поле Скульптора" – южной области неба, активно исследуемой при помощи радиоинтерферометра ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder). Все зарегистрированные объекты относятся к категории GRG (giant radio galaxies) и представляют собой одиночные структуры космического происхождения, протяжённость которых в отдельных случаях превышает 12 миллионов световых лет.

Диапазон размеров обнаруженных радиогалактик составляет от 3,7 до 12,4 млн световых лет. Для сравнения, диаметр Млечного Пути не превышает 106 тысяч световых лет. Наибольший интерес вызвала радиогалактика ASKAP J0107–2347, обладающая сложной морфологией. Её внутренняя структура включает два уровня радиолопастей: компактные и интенсивно излучающие ближние участки, а также более протяжённые внешние образования с меньшей яркостью. Подобная многослойность интерпретируется как следствие циклической активности центрального источника – сверхмассивной чёрной дыры.

По утверждению профессора Бэрбель Сильвии Корибальски (Университет Западного Сиднея), размеры подобных объектов сопоставимы с пространственным охватом всей Локальной группы, включающей Млечный Путь, туманность Андромеды и десятки спутниковых систем. Основной вопрос, стоящий перед исследовательской группой, связан с механизмами роста таких радиоструктур, поскольку они выходят далеко за пределы типичных масштабов галактической активности.

Общепринятая модель предполагает, что в центре радиогалактик располагается активная сверхмассивная черная дыра огромной массы, которая излучает в разы больше энергии, чем другие объекты в космосе. При падении материи на её аккреционный диск формируются релятивистские струи – джеты, выбрасываемые в противоположных направлениях. Взаимодействие этих потоков с межгалактической средой инициирует образование симметричных наблюдаемых радиолопастей.

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#космос #вселенная #млечный путь #галактики #радиогалактика
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