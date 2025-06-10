iPhone X, XR и XS остались за бортом.

На конференции WWDC 2025 компания Apple официально представила операционную систему iOS 26. Платформа получила обновлённый интерфейс и расширенные функции, ориентированные на новые сценарии взаимодействия. Несмотря на то что финальный релиз ожидается осенью, перечень совместимых моделей уже опубликован.

Поддержка гарантирована для всех устройств от iPhone 11 и новее, включая актуальные линейки iPhone 13, 14 и 15, а также SE второго и третьего поколения. Флагманская серия iPhone 16, представленная в начале 2025 года, также включена в список. Кроме того, Apple подтвердила, что будущие модели iPhone 17 поступят в продажу с предустановленной iOS 26.

Предварительная сборка прошивки будет доступна участникам программы Public Beta в течение ближайших недель. Финальный запуск ожидается в сентябре, традиционно совпадая с презентацией новых смартфонов.

Ключевым отличием этого цикла стало исключение из поддержки моделей iPhone X, XR и XS. Для этих устройств iOS 18 останется финальной стабильной версией. Таким образом, Apple официально завершает программную поддержку флагманов 2017-2018 годов.

Отказ от поддержки старых моделей объясняется техническими ограничениями. Новые функции, включая элементы ИИ-интеграции и переработанную графику, рассчитаны на использование нейронных ускорителей и оптимизированных GPU. Эти компоненты отсутствуют в устаревших линейках.