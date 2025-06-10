CherryTree использовала кожух с тройным вентиляторным блоком от видеокарты Gigabyte и интегрировала в него мини-ПК на базе Asus NUC 13 Pro.

Компания CherryTree Inc., известная своими эксцентричными модификациями компьютерного оборудования, продемонстрировала очередную нестандартную разработку – проект под условным названием GeeFarce 5027 POS. Это не видеокарта, хотя внешне устройство полностью копирует дизайн старших моделей линейки GeForce RTX 20xx от Gigabyte, а полноценный компактный компьютер, замаскированный под графический ускоритель.

Идея заключалась в переработке устаревшего или повреждённого GPU-корпуса в пригодную к использованию вычислительную систему. CherryTree использовала кожух с тройным вентиляторным блоком от видеокарты Gigabyte и интегрировала в него мини-ПК на базе Asus NUC 13 Pro. Компоновка получилась компактной, хотя и не задействует штатный радиатор видеокарты. Активное охлаждение обеспечивают оставленные на месте вентиляторы.

В качестве вычислительной платформы выбран Intel Core i7-1360P Raptor Lake, 12-ядерный мобильный процессор с поддержкой 16 потоков, максимальной тактовой частотой до 5,0 ГГц на производительных ядрах и встроенным графическим ядром Iris Xe (96 исполнительных блоков, до 1,5 ГГц). Система дополнена 64Gb оперативной памяти DDR4-3200 и твердотельным накопителем TeamGroup MP33 объёмом 2Tb, подключённым через интерфейс PCIe 3.0.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt; С точки зрения ввода-вывода GeeFarce 5027 POS сохраняет типичную конфигурацию для NUC 13 Pro: два порта Thunderbolt 4, один USB 3.2 Gen 2 Type-A, один USB 2.0, два HDMI 2.1 и сетевая карта Intel I226-V с поддержкой 2.5GbE.

Встроенная графика ограничивает вычислительные возможности. Тем не менее, как показывает тестирование Gamers Nexus, устройство справляется с запуском классических проектов вроде Doom, Doom II и Quantum Break. Под нагрузкой энергопотребление не превышает 87W, а температурный режим находится в пределах допустимого: до 75°C.