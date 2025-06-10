Но изначально он для этого не создавался.

Тайваньский производитель Super Flower объявил о выпуске флагманского блока питания Leadex мощностью 2800W. Сегодня это самый производительный массово выпускаемый ATX‑источник питания для настольных компьютеров. Устройство преодолело отметку в 2 киловатта, при этом большинство решений класса high‑end ограничиваются на уровне 1600W.

Новая модель ориентирована на совместную работу с ресурсоёмкими графическими системами, включая актуальные видеокарты серии GeForce RTX 50. Leadex соответствует стандартам ATX 3.1 и PCI Express 5.1, что гарантирует полноценную поддержку многоконтурных графических конфигураций – особенно востребованных в вычислительных рабочих станциях для задач машинного обучения и ИИ‑расчётов.

Мощность блока дополняется продуманной системой питания: четыре 16‑контактных разъёма 12 В рассчитаны на подключение до четырёх топовых видеокарт. Несмотря на то что массовые игры отказались от поддержки Quad SLI, такие решения находят применение в профессиональной среде. Например, при объединении GPU для ускорения работы с нейросетями.

Концепция устройства строится на резонансной топологии с применением исключительно японских конденсаторов. Сертификация Cybenetics Titanium подтверждает исключительный КПД и минимальные потери. Полностью модульная конструкция упрощает сборку и обновление системы.

Охлаждение обеспечивается тихим 140‑мм вентилятором с максимальной скоростью до 3000 об/мин – оптимальное решение для рассеивания тепла даже при полной нагрузке. Уровень защиты соответствует промышленным стандартам: OCP, OVP, SCP, OPP, UVP, OTP, NLO и SIP гарантируют безопасность даже при работе с дорогостоящими компонентами.

Рекомендованная розничная цена установлена на уровне 5 699 юаней, что эквивалентно примерно $793. Учитывая, что премиальные блоки мощностью 1600W стоят около $500, позиционирование Leadex в пределах $800 можно считать оправданным. Такой ценник отражает не только технические характеристики, но и нишевый характер продукта.