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Kachka
Встроенную видеокарту впервые удалось разогнать до 4,25 ГГц
В качестве образца использовалась графика Intel Core Ultra 9.

На выставке Computex 2025 зафиксирован результат, который ещё недавно считался недостижимым для встроенной графики. Энтузиаст SkatterBencher разогнал интегрированный GPU в составе Intel Core Ultra 9 285K до 4,25 ГГц. Не в флагманской дискретной видеокарте, а в обычной графике Arrow Lake.

Разгон проводился с применением жидкого азота. Температура удерживалась на уровне -170°C при напряжении 1,7 В. Использовался GT-множитель x85, тогда как номинально платформа работает на x40, что соответствует частоте 2 ГГц. Подобный прирост возможен только при точной работе с напряжениями и термическими режимами, при обычном воздушном или водяном охлаждении такие частоты недостижимы.

До этого попытки разгона давали результат около 3,1 ГГц при 1,3 В. Повышение напряжения не давало ожидаемого эффекта, стабильность частоты усиливалась исключительно через снижение температуры. При -150°C GPU стабильно работал на 3,6 ГГц, при -170 °C удалось преодолеть барьер в 4 ГГц.

Эксперимент сопровождался дополнительными трудностями. Как ранее отмечал Splave, платформа Arrow Lake отказывается запускаться, если температура SoC Tile опускается ниже -100 °C. Однако на стенде использовалась материнская плата ROG Maximus Z890 Apex, а подготовку конфигурации обеспечивал штатный инженер ASUS под псевдонимом Shamino. Это позволило обойти ограничения и получить стабильную работу. Факт частоты в 4,25 ГГц был подтверждён через GPU-Z.

Для стабильных тестов SkatterBencher остановился на 3,9 ГГц при 1,6 В и DDR5-8600. Novabench зафиксировал двукратный прирост производительности по сравнению с номинальными параметрами. В игровых нагрузках эффект был аналогичен: Counter-Strike 2 показал рост с 50 до 86 кадров в секунду, Black Myth: Wukong – с 25 до 42.

После 4 ГГц масштаб прироста резко снижался. Повышение базовой частоты до 110 МГц дало минимальный выигрыш, что указывает на архитектурные ограничения, прежде всего, по линии межкристальных соединений.

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#intel #разгон видеокарт #встроенная графика #встроенная видеокарта #разгон встройки intel
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