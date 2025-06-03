Ученые считают, что шанс примерно 50%.

То, что Млечный Путь однажды столкнётся с Андромедой, долго считалось почти астрономическим фактом. "Милкомеда" – гипотетическая галактика, которая должна родиться в результате слияния двух гигантов Местной группы, была своего рода космической неизбежностью. Однако новое моделирование заставляет пересмотреть это представление.

Международная команда астрофизиков, опираясь на данные телескопов Gaia и Hubble, смоделировала траектории галактик в горизонте 10 миллиардов лет. Особенность расчётов – уточнение не только скоростей, но и масс, включая ранее недооценённые объекты. Результат показал, что вероятность прямого столкновения Млечного Пути с Андромедой составляет лишь около 50%.

Одним из главных “скрытых игроков” оказалось Большое Магелланово Облако. Эта карликовая галактика, вращающаяся вокруг Млечного Пути по почти перпендикулярной Андромеде орбите, ранее не учитывалась всерьёз. В новой модели её гравитационное влияние радикально меняет динамику: сдвигает оси, корректирует углы, тормозит или, наоборот, ускоряет сближение.

Более того, именно слияние с Магеллановым Облаком сегодня выглядит наиболее вероятным сценарием ближайшего миллиарда лет. В отличие от гипотетической "Милкомеды", оно может произойти уже через 1,5-2 млрд лет. По меркам космологических масштабов – почти завтра.

Авторы подчёркивают, что уровень неопределённости остаётся высоким. Даже у Gaia и Hubble есть пределы разрешения, особенно в отношении масс и скоростей удалённых объектов. Незначительная ошибка в оценке массы может изменить судьбу всей системы. Однако уже сейчас ясно, что космос оказался менее прямолинеен, чем хотелось бы, а линии гравитационного притяжения — куда более сложны и хаотичны.