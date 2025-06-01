Подтверждено уже более 30 аналогичных случаев.

В калифорнийском Micro Center (город Санта-Клара) разгорелся инцидент, который мгновенно вышел за пределы локального скандала. Один из покупателей, Reddit-пользователь под ником u/JamesFerg650, сообщил, что приобрёл видеокарту ZOTAC GeForce RTX 5090, но вместо устройства внутри коробки обнаружил два фирменных рюкзака. Заводская пломба на упаковке при этом была цела.

Сначала показалось, что это единичный сбой. Однако позже выяснилось, что проблема куда шире. Сотрудники магазина признали, что зафиксировали более 30 аналогичных случаев, и все они касаются исключительно флагманской модели от ZOTAC. Это сразу сместило фокус: под подозрением оказался уже не ритейлер, а производственная или логистическая цепочка.

Micro Center начал внутреннее расследование. Магазин подчёркивает, что каждую жалобу будут рассматривать отдельно, а все подозрительные коробки начнут проверять до выдачи. В параллель свою проверку начал и производитель. Представители ZOTAC, как выяснилось, вступили в прямой контакт с автором поста, подтвердив, что получили сигналы и из других источников.

По информации Videocardz, ZOTAC признаёт: вскрытие упаковок могло произойти ещё на этапе сборки в Китае. Общий ущерб составил порядка 90 тысяч долларов, если считать по текущим розничным ценам.

Скандал вышел далеко за пределы узкой геймерской среды. Ведь речь идёт о топовой видеокарте следующего поколения. И если даже герметично запечатанная упаковка не гарантирует покупателю содержимого, стоит задаться вопросом о том, насколько вообще устойчива вся система поставок.